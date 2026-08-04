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पारिवारिक कलह में पिता ने इकलौते बेटे की गला रेतकर की हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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नवादा जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह पारिवारिक कलह के दौरान एक पिता ने अपने छह वर्षीय बेटे की गर्दन तेज धारदार किसी चीज से काट दी। इस घटना में बच्चे की मौत हो गई। पिता को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

पारिवारिक कलह में पिता ने इकलौते बेटे की गला रेतकर की हत्या

नवादा जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के अंदर बाजार मोहल्ले में सोमवार की सुबह पारिवारिक कलह ने एक मासूम की जान ले ली। पति-पत्नी के बीच हो रहे विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे छह वर्षीय मासूम की गर्दन उसके ही पिता ने तेज धारदार हथियार से रेत दी। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तत्काल नवादा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान कादिरगंज निवासी सुधीर गोस्वामी के पुत्र आजाद कुमार (06) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सुबह करीब 10:30 बजे सुधीर गोस्वामी और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था।

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घटना का विवरण

विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। इसी दौरान मासूम आजाद अपनी मां को बचाने और पिता को शांत कराने की कोशिश करने लगा। गुस्से में आपा खो चुके पिता ने तेज धारदार हथियार से बेटे की गर्दन रेत दी। कादिरगंज थानाध्यक्ष के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का प्रतीत होता है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। (नवादा से अरविंद कुमार रवि)

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में पीड़ित बच्चे का नाम क्या था?
पीड़ित बच्चे का नाम आजाद कुमार था, जो कि छह वर्षीय था।
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