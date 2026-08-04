पानी भरे खेत में गिरी एचटी लाइन, करंट से किसान की मौत

कानपुर। जगदीशपुर गांव में पानी से भरे खेत में एचटी लाइन टूटकर गिरने से एक किसान की जान चली गई, जबकि बचाने में किशोरी समेत दो लोग बुरी तरह झुलस गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ, जर्जर तार होने की वजह से अचानक एचटी लाइन टूट गिरी। गनीमत रही कि, इसकी चपेट में और कोई नहीं आया। शोर-शराबा सुन ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देते हुए झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। जगदीशपुर गांव निवासी शिवदत्त कुरील का 30 वर्षीय बेटा कपिल के परिवार में पत्नी सुधा व दो बेटियां पारुल व पल्लवी हैं।

परिजनों ने बताया कि मंगलवार सुबह कपिल खेत में धान की रोपाई करने पहुंचे थे। रोपाई के दौरान ऊपर से गुजरी 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर पानी से भरे खेत में आ गिरा। करंट लगने से कपिल झटके के साथ दूर जा गिरे। यह देख पास के खेत में काम कर रहे अमन व सृष्टि जैसे ही बचाने पहुंचे तो दोनों करंट के चपेट में आकर झुलस गए। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देने के साथ विद्युत विभाग में घटना की जानकारी दी। शटडाउन के बाद आनन-फानन में तीनों को बिधनू स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने कपिल को मृत घोषित कर दिया। वहीं किशोरी व अमन की हालत गंभीर बताते हुए है उर्सला रेफर कर दिया। कपिल की मौत पर गांव में आक्रोश है। ग्रामीणवासियों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ। हालांकि, हंगामे व आक्रोश को देख विभाग के अवर अभियंता करन सिंह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेखपाल ने घटना की रिपोर्ट तैयार कर आलाधिकारियों को भेजने की बात कही। बिधनू थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम भेज दिया है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।