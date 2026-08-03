ड्यूटी के दौरान दलन स्टेशन पर रेलकर्मी की हुई मौत, शोक
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कटिहार, एक संवाददाता। कटिहार रेल मंडल के दलन स्टेशन पर रविवार सुबह ड्यूटी के दौरान एक हृदयविदारक हादसे में प्वाइंट्समैन रणजीत कुमार दास की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। कर्तव्य निर्वहन के दौरान हुई इस दुर्घटना से पूरे रेलवे महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी, जीआरपी एवं अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। मिली जानकारी के अनुसार, रणजीत कुमार दास शनिवार रात की शिफ्ट में दलन स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात थे।
घटना का विवरण
रविवार सुबह वे अपनी नियमित जिम्मेदारी के तहत लोको पायलट (एलपी) को कॉशन ऑर्डर सौंपने गए थे। कॉशन ऑर्डर सौंपने के बाद जब वे वापस स्टेशन की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया। इसी दौरान वहां से गुजर रही कोचिंग खाली रेक की चपेट में आ जाने से उनका रनओवर हो गया। हादसा इतना भयावह था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटनास्थल की स्थिति
घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई। रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जीआरपी को सूचना दी गई। जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के बाद स्टेशन पर कुछ देर तक गमगीन माहौल बना रहा।
परिवार और सहकर्मियों की प्रतिक्रिया
बताया जाता है कि रणजीत कुमार दास कटिहार के निवासी थे और लंबे समय से रेलवे में प्वाइंट्समैन के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, सहकर्मियों ने उन्हें एक कर्मठ, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बताते हुए गहरा शोक व्यक्त किया। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा ड्यूटी के दौरान पैर फिसलने के कारण हुआ, लेकिन दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही दुर्घटना के संबंध में अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा。
सुरक्षा और सहायता की मांग
इस दर्दनाक हादसे ने रेलवे ट्रैक पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था और जोखिमपूर्ण कार्य परिस्थितियों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एनएफ रेलवे एनएफ रेलवे एम्पलाई यूनियन के मंडल सचिव रजनीश कुमार के अलावा रूपेश कुमार मनीष कुमार के आलावा दूसरे रेल कर्मचारी संगठन के मुकेश कुमार सिंहा ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत कर्मचारी के परिजनों को समुचित सहायता और नियमानुसार मिलने वाले सभी लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। रणजीत कुमार दास के असामयिक निधन से पूरे कटिहार रेल मंडल में शोक का माहौल है。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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