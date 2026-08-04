ऑपरेशन के दूसरे दिन कैंसर मरीज ने चौथी मंजिल से लगाई छलांग, मौत
वाराणसी के महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में एक कैंसर मरीज ने ऑपरेशन के एक दिन बाद चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मरीज की पहचान रामेश्वर कुमार के रूप में हुई है। अस्पताल में हड़कंप मच गया, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। सुंदरपुर स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में सोमवार देर रात एक कैंसर मरीज ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। मरीज का एक दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था और वह वार्ड नंबर-4 में भर्ती था। घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर चितईपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भिजवाया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पारु थाना क्षेत्र स्थित मोहजम्मा गांव निवासी रामेश्वर कुमार, पुत्र नंदकिशोर के रूप में हुई है। वह कैंसर के इलाज के लिए संस्थान में भर्ती था।
अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उसका ऑपरेशन एक दिन पहले हुआ था और चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा था। देर रात वह वार्ड से बाहर निकला और चौथी मंजिल पर पहुंच गया। इसके बाद उसने नीचे छलांग लगा दी। तेज आवाज सुनकर अस्पताल के सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्यकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मरीजों और तीमारदारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची चितईपुर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मरीज किन परिस्थितियों में वार्ड से बाहर निकला तथा घटना तक क्या-क्या हुआ।अस्पताल प्रशासन ने भी पूरे घटनाक्रम की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
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