तीन सदस्यीय कमेटी करेगी कस्तूरबा में हुई घटना की जांच, कमरे में ताला डाला
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एक छात्रा का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। पुलिस जांच जारी है और कमरे को ताला लगा दिया गया है। डीएम ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है और छात्राओं को तीन दिन का अवकाश दिया गया है ताकि माहौल सुधारा जा सके।
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के छात्रावास में विगत रोज दसवीं की छात्रा का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस की फॉरेंसिक जांच टीम में भी निरीक्षण कर चुकी है। जांच होने तक कमरे में ताला लगाया गया है। साथ ही अन्य छात्राओं के बीच माहौल बेहतर करने के लिए तीन दिनों के लिए अवकाश दिया गया है। इसके अलावा डीएम ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। साथ ही त्रैमासिक निरीक्षण करने वाली टीम को भी जांच के लिए लगाया गया है। कस्तूरबा विद्यालय के छात्रावास में छात्रा अन्नया मिश्रा की मौत के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
डीएम प्रणय सिंह ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। इसमें एसडीएम पटियाली, डीआईओएस व एक बीओ की कमेटी जांच करेगी। इसके अलावा घटना के बाद विद्यालय में कक्षा नौ से लेकर बारहवीं तक की छात्राओं को तीन दिन के अवकाश दिया गया है। विद्यालय का माहौल बेहतर बन सके। वहीं दूसरी ओर जांच की दृष्टि से सिढ़पुरा थाना प्रभारी प्रदीप मलिक ने बताया कि, जिस कमरे में घटना हुई उसे जांच के लिए फिलहाल ताला डाला गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि, छात्रा के परिजनों ने संपर्क किया था, वह शनिवार को थाने आने की बात कह रहे थे। उनसे वार्ता होने के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।
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