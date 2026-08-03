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12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दे दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा के सेंट मैरीज इंटर कालेज में 12वीं की छात्रा एल्ड्रीना ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता इसी कॉलेज में शिक्षक हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें मौत का कारण हैंगिंग बताया गया। मामले की छानबीन की जा रही है।

12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दे दी जान

इटावा। सेंट मैरीज इंटर कालेज की 12वीं छात्रा ने अपने घर में ही कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छात्रा के पिता इसी कालेज में शिक्षक हैं। केरल के मूल निवासी अजय पोपल यहां शिवा कालोनी में परिवार समेत रहते हैं और सेंट मैरीज इंटर कालेज में डांस के शिक्षक हैं। उनकी बेटी 18 साल की एल्ड्रीना इसी कालेज में 12वीं की छात्रा थी। सोमवार सुबह 9 बजे अपने कमरे में एल्ड्रीना ने फांसी लगा ली। परिजनों ने जैसे ही देखा उसको उतारकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डाक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया।

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इससे परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को घर ले जाने लगे तो अस्पताल की ओर से पुलिस को सूचना दे दी गई। सिविल लाइन पुलिस पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम मौत का कारण हैंगिंग आया है। वह दो भाई बहनों में छोटी थी। घटना से मां नीना का रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। थाना प्रभारी केके मिश्रा ने बताया कि छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। मामले की छानबीन की जा रही है। साथ ही खुदकुशी के कारणों को भी तलाशा जा रहा है।

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