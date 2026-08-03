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गंगा नदी में किशोर लापता, तलाश में जुटी एनडीआरएफ टीम

By Hindustan | Bureau
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गंगा नदी में किशोर लापता, तलाश में जुटी एनडीआरएफ टीम गंगा नदी में किशोर लापता, तलाश में जुटी एनडीआरएफ टीमगंगा नदी में किशोर लापता, तलाश में जुटी एनडीआ

गंगा नदी में किशोर लापता, तलाश में जुटी एनडीआरएफ टीम

बरारी। बरारी प्रखंड के काढ़ागोला घाट स्थित सात नंबर ठोकर के समीप गंगा नदी में रविवार की दोपहर एक 15 वर्षीय किशोर लापता हो गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जबकि स्थानीय लोगों की सूचना पर प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर तलाश शुरू करा दी। जानकारी के अनुसार रौनियां पंचायत के वार्ड संख्या-12 स्थित घुसकी गांव निवासी छोटेलाल यादव रविवार को अपने 15 वर्षीय पुत्र सानू कुमार यादव के साथ पांच जोड़ी भैंस चराने के लिए गंगा नदी पार कर जौनियां दियारा जा रहे थे। काढ़ागोला घाट लेशी संजय यादव ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे छोटेलाल यादव किसी तरह नदी पार कर गए।

लेकिन इसी दौरान सानू कुमार का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में लापता हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और स्थानीय स्तर पर काफी देर तक किशोर की तलाश की गई। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गंगा नदी में लापता की खोजबीन शुरू कर दी। घटना से घुसकी गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से खोज अभियान में तेजी लाने की मांग की है ताकि जल्द से जल्द लापता को बरामद किया जा सकें। मौके पर रौनियां पंचायत के सरंपच अमित कुमार यादव, संजय यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।

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