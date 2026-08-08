इंटरमीडिएट की छात्रा ने फांसी लगाई, अस्पताल में मौत
ग्राम चौहानपुर की कक्षा 12 की छात्रा पलक ने पारिवारिक विवाद के बाद फांसी लगा ली। उसे सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन घटना पर कोई तहरीर नहीं दी गई है।
थाना क्षेत्र के ग्राम चौहानपुर में कक्षा 12 की छात्रा ने फांसी लगा ली। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे सैफई मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सैफई पुलिस ने छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। थाना क्षेत्र के ग्राम चौहानपुर निवासी इंटरमीडिएट की छात्रा पलक पुत्री शिवकांत ने फांसी लगाई तो परिवार के लोगों की नजर पड़ गई। तत्काल उसे सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया गया है कि किसी बात को लेकर उसके भाई ने उसे डांट दिया था।
इसी से नाराज होकर उसने फांसी लगाई। थाना प्रभारी अवनीश त्यागी का कहना है कि घटना की जानकारी तो आई है लेकिन कोई तहरीर पुलिस के पास नहीं आई है। यदि तहरीर आएगी तो तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें