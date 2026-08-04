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दुधमुंही बच्ची से दुष्कर्म, हालत गंभीर, लखनऊ रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती में 10 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची को गंभीर हालत में भिनगा जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर किया गया। आरोपी, 17 वर्षीय चाचा, की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।

दुधमुंही बच्ची से दुष्कर्म, हालत गंभीर, लखनऊ रेफर

श्रावस्ती,संवाददाता। छत पर सो रही 10 माह की मासूम के साथ रिश्ते के चाचा ने किया दुष्कर्म। पिता द्वारा गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल भिनगा लाया गया। यहां से हालत गंभीर देख उसे लखनऊ रेफर किया गया है। पिता की तहरीर पर भिनगा कोतवाली पुलिस ने केस दर्जकर जांच शुरू कर दी है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला सोमवार शाम करीब 4:30 बजे नीचे नहाने चली गई थी। इस दौरान उसने अपने तीन वर्षीय बेटी के साथ 10 माह की दुधमुंही बच्ची को छत पर छाई टीनशेड के नीचे सो रही थी। इसी बीच गांव के 17 वर्षीय पटीदारी के चाचा ने दुधमुंही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

मासूम की चीख सुन छत पर पहुंची मां को देख कर आरोपी फरार हो गया। गम्भीर हालत में परिजन मासूम को संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया। जहां से मंगलवार को हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पिता की तहरीर पर कोतवाली भिनगा की पुलिस ने केस दर्जकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बारे में एएसपी चंद्रकेश सिंह का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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