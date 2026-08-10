Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिट-एंड-रन में घायल मेडिकल छात्रा की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

राजमहेंद्रवरम में एक हिट-एंड-रन हादसे में गंभीर रूप से घायल मेडिकल छात्रा प्रियंका की रविवार को मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पारिवारिक सहायता के लिए 20 लाख रुपये की घोषणा की है। हादसा गुरुवार को एक शॉपिंग मॉल के बाहर हुआ था जब एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी।

हिट-एंड-रन में घायल मेडिकल छात्रा की मौत

अमरावती, (आंध्र प्रदेश) एजेंसी। राजमहेंद्रवरम में हिट-एंड-रन हादसे में गंभीर रूप से घायल एक मेडिकल छात्रा की रविवार को मौत हो गई। इस पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया और परिवार के लिए 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद सहायता का भरोसा दिया है। यह हादसा गुरुवार को राजमहेंद्रवरम में एक शॉपिंग मॉल के बाहर हुआ था। इस दौरान एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस पर दो मेडिकल छात्र- प्रियंका और उमेश सवार थे। टक्कर के बाद कार सवार युवक भाग निकले थे।

ये भी पढ़ें:Azamgarh News: स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

निजी अस्पताल ने बयान में बताया कि प्रियंका को 6 अगस्त को भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज का कोई असर न होने पर दोपहर में प्रियंका की मौत हो गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Andhra Pradesh Delhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।