नवाबगंज में मां की दवा लेकर लौट रहे युवक की लोडर की टक्कर से मौत

कानपुर। नवाबगंज में मां की दवा लेकर लौट रहे युवक को तेज रफ्तार लोडर टक्कर मारकर भाग निकला। परिजन घायल युवक को हैलट अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद आक्रोशित परिजन ने घटनास्थल के पास सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। सूचना पर नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित परिजन ने आरोपित लोडर चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर आक्रोशित परिजन को शांत कराया। नवाबगंज के ज्यौरा निवासी 35 वर्षीय सुलेमान कबाड़ का काम करते थे। परिवार में पत्नी शमा तीन बच्चे शहनाज, मैनाज व जीशान हैं।

परिजन ने बताया कि शुक्रवार रात को सुलेमान की मां सज्जो के पेट में अचानक दर्द होने लगा, जिस पर वह बाइक लेकर दवा लेने गए थे। लौटते वक्त घर के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपित चालक भागने के प्रयास में उन्हें रौंदते हुए भाग निकला। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी होने पर परिजन उन्हें हैलट अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं शनिवार को पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद शाम को परिजन शव लेकर घटनास्थल पहुंचे। आक्रोशित परिजन ने घटनास्थल के पास शव रखकर आरोपित चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। नवाबगंज पुलिस ने आक्रोशित परिजन को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। इस दौरान करीब 15 मिनट यातायात बाधित रहा।नवाबगंज थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के परिजन ने आरोपित चालक की गिरफ्तारी की मांग लेकर एकत्रित हुए थे। पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल परिवार की ओर से तहरीर नहीं मिली है।