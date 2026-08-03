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महाकाल दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओ की कार में ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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सोमवार सुबह झांसी से कानपुर लेन हाईवे पर पिरौना ओवरब्रिज के ऊपर तेज रफ्तार ट्रक ने लग्जरी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में गोरखपुर के राधा रमन पांडे की मृत्यु हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। ये लोग उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के बाद लौट रहे थे।

महाकाल दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओ की कार में ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत
महाकाल दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओ की कार में ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत

एट। नेशनल हाईवे के पिरौना ओवरब्रिज के ऊपर सोमवार सुबह झांसी से कानपुर लेन हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में महाकालेश्वर उज्जैन से गोरखपुर लौट रहे श्रद्धालुओं में से एक की मौत हो गई। जबकि चार लोग घायल हो गए₹। जिला गोरखपुर के पांच लोग लग्जरी कार से उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन को गए थे। सोमवार सुबह उक्त लोग वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान कार जब नेशनल हाईवे के पिरौना ओवरब्रिज से गुजर रही थी। तभी कार की टक्कर एक तेज रफ्तार ट्रक से हो गई, जिसमें कार सवार राधा रमन पांडे वर्ष पुत्र विनोद कुमार पांडे निवासी फुल्हा जिला गोरखपुर की मौत हो गई।

जबकि उसके साथी चालक शिवम पाठक पुत्र उमाशंकर पाठक समेत तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक रमन परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता विनोद कुमार पांडे सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। जबकि मां का कुछ साल पहले निधन हो चुका है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

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