हाईवे पर फॉर्च्यूनर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायल

हाईवे पर रविवार को सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि साथी घायल हो गया। जानकारी पर मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मच गया। हादसा वेंकटेश्वर पुलिस चौकी क्षेत्र में रविवार सुबह 10 बजे हुआ। गजरौला से मुरादाबाद की ओर जा रही फॉर्च्यूनर कार की एक कार एजेंसी के पास सामने से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई। बाइक रजबपुर से गजरौला दिशा में जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए व फॉर्च्यूनर का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके एयरबैग खुल गए।

फॉर्च्यूनर के पीछे चल रही एक अन्य कार भी उससे जा टकराई। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। हादसे में बाइक पर सवार दो युवकों में से एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव झनकपुरी निवासी 36 वर्षीय बुद्ध उर्फ सतेंद्र सिंह पुत्र राम सिंह के रूप में हुई है। वह गजरौला में एक एजेंसी पर कार्यरत था। वहीं बाइक पर सवार दूसरा युवक रजबपुर निवासी आरिफ पुत्र आसिम घायल हो गया। मृतक सतेंद्र सिंह के परिवार में पत्नी लक्ष्मी के अलावा तीन बच्चे आंशिक, निधि व लक्की है। सूचना पर रजबपुर पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं बेटे की मौत से परिजनों के बीच कोहराम मचा है। पुलिस मामले में आगे तहरीर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है।