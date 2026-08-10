Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उफनते नाले में वैन के बहने से नौ लोगों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक वैन उफनते नाले को पार करते समय बह गई, जिससे एक लड़की समेत नौ लोगों की मौत हो गई। यह घटना सारंगपुर शहर के पास सोमवार सुबह हुई। वैन में 11 यात्री थे, जिनमें से दो बच गए। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने अनसुना किया।

उफनते नाले में वैन के बहने से नौ लोगों की मौत

राजगढ़, एजेंसी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सोमवार को भारी बारिश के बीच 11 यात्रियों को ले जा रही एक वैन उफनते नाले को पार करते समय बह गई, जिससे एक लड़की समेत नौ लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार सुबह करीब नौ बजे सारंगपुर शहर के पास हुई। वैन ड्राइवर पडाना बाईपास पुलिया से गुजरने की कोशिश कर रहा था, तभी यह घटना घटी। इस दौरान वैन में सवार दो लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ड्राइवर को आगे ना बढ़ने की चेतावनी दी थी।

ये भी पढ़ें:मना करने के बावजूद तेज बहाव में घुसाया वाहन, उफनते नाले में बही कार, 7 की मौत, 2 लापता

लेकिन, उसने बात नहीं मानी।

ये भी पढ़ें:MP Flood: बारिश का रौद्र रूप, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात; भोपाल में स्कूलों की छुट्टी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Madhya Pradesh Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।