उफनते नाले में वैन के बहने से नौ लोगों की मौत
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक वैन उफनते नाले को पार करते समय बह गई, जिससे एक लड़की समेत नौ लोगों की मौत हो गई। यह घटना सारंगपुर शहर के पास सोमवार सुबह हुई। वैन में 11 यात्री थे, जिनमें से दो बच गए। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने अनसुना किया।
राजगढ़, एजेंसी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सोमवार को भारी बारिश के बीच 11 यात्रियों को ले जा रही एक वैन उफनते नाले को पार करते समय बह गई, जिससे एक लड़की समेत नौ लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार सुबह करीब नौ बजे सारंगपुर शहर के पास हुई। वैन ड्राइवर पडाना बाईपास पुलिया से गुजरने की कोशिश कर रहा था, तभी यह घटना घटी। इस दौरान वैन में सवार दो लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ड्राइवर को आगे ना बढ़ने की चेतावनी दी थी।
लेकिन, उसने बात नहीं मानी।
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