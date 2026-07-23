मौसमःः जम्मू-कश्मीरः पुंछ में बाढ़ से एक ही परिवार के आठ सदस्यों की मौत
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ ने हाजी लतीफ के परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। उन्होंने अपने परिवार के आठ सदस्यों को खो दिया, जिनमें उनकी पत्नी और चार बच्चे शामिल हैं। लतीफ ने सऊदी अरब में 27 वर्ष काम कर अपने गांव में 'ताज महल' जैसे मकान का निर्माण किया था, लेकिन बाढ़ ने उनकी मेहनत का सब कुछ छीन लिया।
बुफलियाज, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ में हाजी लतीफ का पूरा परिवार तबाह हो गया। उन्होंने इस त्रासदी में अपने परिवार के आठ सदस्यों को खो दिया है, जिनमें उनकी पत्नी, चार बच्चे, एक बेटी, एक पोती और एक रिश्तेदार शामिल हैं। हाजी लतीफ ने अपने परिवार के बेहतर भविष्य और सपनों का घर बनाने के लिए सऊदी अरब में 27 वर्षों तक मजदूरी की थी। वर्षों की मेहनत से उन्होंने गांव में एक आलीशान मकान बनवाया, जिसका नाम उन्होंने 'ताज महल' रखा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में आई बाढ़ ने उनकी जिंदगी भर की कमाई और परिवार, दोनों को छीन लिया।
त्रासदी के बाद गहरे सदमे में डूबे लतीफ ने बताया कि उनके परिवार के पांच सदस्यों के शव अब भी मलबे में दबे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द राहत एवं बचाव अभियान तेज कर शवों को निकालने की अपील की है।
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