Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मौसमःः जम्मू-कश्मीरः पुंछ में बाढ़ से एक ही परिवार के आठ सदस्यों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ ने हाजी लतीफ के परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। उन्होंने अपने परिवार के आठ सदस्यों को खो दिया, जिनमें उनकी पत्नी और चार बच्चे शामिल हैं। लतीफ ने सऊदी अरब में 27 वर्ष काम कर अपने गांव में 'ताज महल' जैसे मकान का निर्माण किया था, लेकिन बाढ़ ने उनकी मेहनत का सब कुछ छीन लिया।

मौसमःः जम्मू-कश्मीरः पुंछ में बाढ़ से एक ही परिवार के आठ सदस्यों की मौत

बुफलियाज, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ में हाजी लतीफ का पूरा परिवार तबाह हो गया। उन्होंने इस त्रासदी में अपने परिवार के आठ सदस्यों को खो दिया है, जिनमें उनकी पत्नी, चार बच्चे, एक बेटी, एक पोती और एक रिश्तेदार शामिल हैं। हाजी लतीफ ने अपने परिवार के बेहतर भविष्य और सपनों का घर बनाने के लिए सऊदी अरब में 27 वर्षों तक मजदूरी की थी। वर्षों की मेहनत से उन्होंने गांव में एक आलीशान मकान बनवाया, जिसका नाम उन्होंने 'ताज महल' रखा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में आई बाढ़ ने उनकी जिंदगी भर की कमाई और परिवार, दोनों को छीन लिया।

ये भी पढ़ें:मौसम:: जम्मू-कश्मीर में मां-बेटा बाढ़ के पानी में बहे, मौत

त्रासदी के बाद गहरे सदमे में डूबे लतीफ ने बताया कि उनके परिवार के पांच सदस्यों के शव अब भी मलबे में दबे हुए हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द राहत एवं बचाव अभियान तेज कर शवों को निकालने की अपील की है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Poonch Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।