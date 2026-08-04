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इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में आग बुझाते समय हादसा, दो दमकलकर्मियों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार।सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की रात इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान

इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में आग बुझाते समय हादसा, दो दमकलकर्मियों की मौत

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की रात इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान कंपनी की एक दीवार और लोहे का भारी बीम गिरने से नीचे दबकर दो दमकलकर्मियों की मौत हो गई। हादसे में तीन दमकलकर्मी घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात करीब 3:15 बजे आईएलजीआईएम कंपनी में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर लगाया गया। दमकलकर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया।

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दमकल की एक टीम बराबर वाली कंपनी की तरफ से दमकल की गाड़ी को साइड में लगाकर आग बुझा रही थी। कुछ दमकलकर्मी गाड़ी पर खड़े थे, जबकि कुछ नीचे थे। आग बुझाने के दौरान अचानक कंपनी परिसर की एक साइड की दीवार और लोहे की बीम भरभराकर दमकलकर्मियों के ऊपर आ गिरे। मलबे की चपेट में आने से मुख्य आरक्षी चालक राजपाल सिंह, मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह, फायरमैन रोहित यादव, फायरमैन मनीष कुमार और फायरमैन अमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच मौके पर मौजूद अन्य कर्मियों और पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने फायरमैन रोहित यादव और मुख्य आरक्षी चालक तीरथपाल सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं, राजपाल सिंह, मनीष कुमार और अमित कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस घटना की जांच की जाएगी।

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