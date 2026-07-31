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बलरामपुर में युवक ने पत्नी, दो बच्चों की हत्या कर जान दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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- देहात कोतवाली क्षेत्र गोसाईंपुरवा में मृत मिला परिवार, मौके से मिले दो तमंचे -

बलरामपुर में युवक ने पत्नी, दो बच्चों की हत्या कर जान दी

- हत्या और खुदकुशी दोनों एंगल से हो रही जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

घटना का विवरण

- एक साल के बेटे और तीन साल की बेटी के शव देखकर दहले पड़ोसी

बलरामपुर, संवाददाता।

देहात कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना में एक युवक ने पत्नी और दो मासूम बच्चों की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी उड़ा लिया। चारों लोगों के शव घर में पड़े मिले, मौके से दो तमंचे भी बरामद किए गए हैं। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों का दावा है कि पूरे परिवार ने एक साथ खुदकुशी की है, जबकि पुलिस हत्या और खुदकुशी दोनों एंगल से जांच में जुटी है। सूचना पर पहुंचे एसपी समेत पुलिस अफसरों ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। एसपी के मुताबिक जांच के बाद ही घटना की सही तस्वीर साफ होगी.

परिवार की जानकारी

ग्राम झौंहना के मजरा गोसाईंपुरवा में शुक्रवार को एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव संदिग्ध हालात में मिलने से हड़कंप मच गया। मरने वालों की पहचान बजरंगी (25) पुत्र नान बच्चा, पत्नी (22), एक वर्षीय पुत्र, तीन वर्षीय पुत्री के रूप में हुई है। चारों के शव घर के भीतर पड़े मिले। सूचना पर देहात कोतवाली पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार भी पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने फोरेंसिक साक्ष्य सुरक्षित कराने के निर्देश दिए। मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर परिवार की जानकारी जुटाई। ग्रामीणों के मुताबिक बजरंगी का परिवार सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था। शुक्रवार शाम चारों की मौत की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। मौके से दो तमंचे मिले हैं। आशंका है कि बजरंगी ने पूरे परिवार हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। घटना के असल कारण का पता नहीं चल सका है। एसपी विकास कुमार ने बताया कि चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टा किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। देर रात तक पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने और परिवार के संबंधियों और ग्रामीणों से पूछताछ में जुटी रही.

सामान्य प्रश्न

क्या घटना बलरामपुर में हुई थी?
हाँ, यह घटना बलरामपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र में हुई थी।
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