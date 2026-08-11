लोन के कारण परेशान होने की आशंका
वाराणसी के लक्सा में एक परिवार के तीन सदस्य, विशाल, जया और ईशान मुखर्जी, की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, विशाल के लोन चुकाने में परेशानी और लंबी बीमारी के कारण परिवार में तनाव था। अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं जबकि फोरेंसिक टीम ने कमरे का निरीक्षण किया।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। लक्सा के वाची गेस्ट हाउस में ठहरे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खारगढ़ पनवेल निवासी विशाल विनय मुखर्जी की मौत, उनकी पत्नी जया मुखर्जी, बेटे ईशान मुखर्जी के सुसाइड के मामले में पुलिस ने लोन को लेकर परेशान होने की आशंका जताई है। एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि आरंभिक जांच में सामने आया है कि विशाल ने किसी काम के लिए लोन लिया था। फिर उनकी लंबी बीमारी के कारण लोन चुकता नहीं हो रहा था, साथ ही बीमारी का खर्च भी अधिक हो गया था। ऐसे में आशंका है कि इसी बात से परिवार परेशान था।
वहीं, यह भी आशंका है कि अचानक पिता की मौत के बाद मां और बेटे खुद को अकेला महसूस करने लगे होंगे और जान दे दी होगी। उधर, फोरेंसिक टीम ने कमरे का गहन निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने परिवार के दर्ज पते के पड़ोसियों से संपर्क किया। हालांकि लोगों ने परिवारी को जानने पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस रिश्तेदारों से संपर्क की कोशिश में जुटी है।
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