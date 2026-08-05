करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, छोटा भाई झुलसा
बुधवार सुबह रानीगंज में एक किशोर करंट की चपेट में आया जब वह पंखे का प्लग निकाल रहा था। उसे बचाने के लिए पहुंचे छोटे भाई को भी करंट लग गया। दोनों को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां बड़े भाई को मृत घोषित कर दिया गया जबकि छोटे भाई का इलाज चल रहा है।
-रानीगंज के जामताली दासचौरा में बुधवार सुबह बोर्ड से प्लग निकालते समय हुई घटना प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सुबह बोर्ड से प्लग निकाल रहा युवक करंट की चपेट में आ गया। छोटा भाई बचाने पहुंचा तो करंट ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। दोनों को परिजन रानीगंज ट्रामा सेंटर ले गए। वहां बड़े भाई को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि छोटे भाई का इलाज चल रहा है। उक्त गांव निवासी 45 वर्षीय अनिरुद्ध कुमार गौतम बुधवार सुबह करीह 6.30 बजे सो कर उठने के बाद बोर्ड से पंखे का प्लग निकाल रहा था। तभी वह करंट की चपेट में आ गया।
उसे देख छोटा भाई 28 वर्षीय शशि कुमार गौतम भाग कर पहुंचा। बोर्ड से छुड़ाते समय वह करंट की चपेट में आकर झुलस गया। परिजन दोनों को रानीगंज ट्रामा सेंटर ले गए। वहां पहुंचने तक बड़े भाई अनिरुद्ध कुमार गौतम की मौत हो चुकी थी। छोटे भाई शशि का इलाज चल रहा है।
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