Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीआरपीएफ हवलदार के दो बेटे करंट लगने से झुलसे, एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

बिनौली के रंछाड़ गांव में एक दर्दनाक हादसे में सीआरपीएफ हवलदार मांगेराम शर्मा के दो बेटों को करंट लग गया। बड़े बेटे मनीष की मौत हो गई जबकि छोटे बेटे हरीश की हालत गंभीर है। दोनों भाई ट्रांसफार्मर के तार जोड़ रहे थे जब अचानक विद्युत आपूर्ति चालू हो गई।

सीआरपीएफ हवलदार के दो बेटे करंट लगने से झुलसे, एक की मौत

बिनौली। बिनौली क्षेत्र के रंछाड़ गांव में गुरुवार दोपहर दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया। ट्रांसफार्मर पर तार जोड़ते समय बिजली आपूर्ति चालू होने से सीआरपीएफ हवलदार के दो बेटे करंट से झुलस गए। बड़े की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। एसडीएम बड़ौत व नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। रंछाड़ गांव निवासी मांगेराम शर्मा सीआरपीएफ में हवलदार हैं। उनका मकान गांव के बाहरी छोर पर है। मकान के पीछे ही नलकूप है। गुरुवार को ट्रांसफार्मर में लगे तार फुंक गए। यह देख मांगेराम का बड़ा बेटा मनीष और छोटा बेटा हरीश तार जोड़ने लगे।

इसी दौरान गांव के विद्युत उपकेंद्र से अचानक विद्युत आपूर्ति चालू हो गई। करंट लगने से दोनों भाई बुरी तरह से झुलस गए और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। कुछ देर बाद हरीश को होश आ गया और उसने फोन कर परिजनों को सूचना दी। परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। आनन फानन में दोनों युवकों को बड़ौत के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने 28 वर्षीय मनीष को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर हालत में हरीश को हायर सेंटर रेफर कर दिया। मनीष के शव को परिजन बिनौली सीएचसी पर ले आए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मनीष की पत्नी कोमल, एक वर्षीय बेटे आशुतोष और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
CRPF Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।