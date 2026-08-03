दिल्ली में करंट की चपेट में आकर पेंटर की हुई मौत

बांदा। एक हफ्ते पहले पेंटिंग का कार्य करने के लिए दिल्ली गए मजदूर की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। परिजन उसे निजी वाहन से रविवार की देर रात घर आ गए और पुलिस को सूचना दी। बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव तेंदुरा के अंश बनाई पुरवा निवासी अनिल ने बताया कि पड़ोसी 26 वर्षीय ओमकार पुत्र रामभवन बीते एक हफ्ते पहले दिल्ली गया था।जिसके बाद बीते रविवार की सुबह दिल्ली के आयानगर क्षेत्र में एक मकान के गेट में पेंटिंग का कार्य कर रहा था।तभी नजदीक ही एक मजदूर हैमर मशीन से प्लास्टर तोड़ रहा था।जिससे मशीन का तार कटा होने के चलते गेट पर रख गया।और

गेट में करंट उतरने से पेंटिंग कर रहे मजदूर ओमकार को चपेट में ले लिया। इस दौरान पास में ही काम कर रहे चचेरे भाई छोटू व बड़कू ने देख निजी वाहन से दिल्ली के आयानगर क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।यहां डाक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए मजदूर ओमकार को मृत घोषित कर दिया।चचेरे भाइयों ने निजी वाहन से शव लेकर बीते रविवार की देर रात घर पहुंचे।परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए रानीदुर्गावती मेडिकल कालेज भेज दिया है। चचेरे भाई छोटू ने बताया कि मृतक तीन भाइयों व चार बहनों में दूसरे नम्बर का था।मृतक के एक पुत्र वंश 5 वर्ष है। बिसंडा थाना प्रभारी सीपी तिवारी ने बताया कि दिल्ली में करंट की चपेट से युवक की मौत हुई है,परिजन द्वारा शव लाने के बाद सूचना मिलने पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।