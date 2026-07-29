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एकंगरसराय में करंट से अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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एकंगरसराय के खाजपुरा गांव में मंगलवार को 50 वर्षीय राजेश रंजन की करंट से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह खेत जाने के दौरान टूटे बिजली के तार के संपर्क में आ गए। हाल ही में उनके पिता का भी निधन हुआ था। यह घटना थाना क्षेत्र तेल्हाड़ा में हुई।

एकंगरसराय में करंट से अधेड़ की मौत

एकंगरसराय। तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के खाजपुरा गांव में मंगलवार को करंट से 50 वर्षीय राजेश रंजन की मौत हो गयी। परिजनों ने बताया कि खेत जाने के दौरान जमीन पर टूट कर गिरे बिजली के तार के सम्पर्क में आ गये। उनके पिता का निधन भी एक सप्ताह पहले हुई थी। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि करंट से मौत हुई है। (एकंगरसराय से अशोक पांडेय)

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