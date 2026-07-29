एकंगरसराय में करंट से अधेड़ की मौत
एकंगरसराय के खाजपुरा गांव में मंगलवार को 50 वर्षीय राजेश रंजन की करंट से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि वह खेत जाने के दौरान टूटे बिजली के तार के संपर्क में आ गए। हाल ही में उनके पिता का भी निधन हुआ था। यह घटना थाना क्षेत्र तेल्हाड़ा में हुई।
एकंगरसराय। तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के खाजपुरा गांव में मंगलवार को करंट से 50 वर्षीय राजेश रंजन की मौत हो गयी। परिजनों ने बताया कि खेत जाने के दौरान जमीन पर टूट कर गिरे बिजली के तार के सम्पर्क में आ गये। उनके पिता का निधन भी एक सप्ताह पहले हुई थी। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि करंट से मौत हुई है। (एकंगरसराय से अशोक पांडेय)
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें