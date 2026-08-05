जमुई : खेत में गिरे 440 वोल्ट के तार की चपेट में आने से किसान की मौत

जमुई से सुधांषु की रिपोर्ट जमुई। टाउन थाना क्षेत्र उगनीचक गाँव स्थित खेत में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 38 वर्षीय संदीप कुमार सिंह की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक उगनीचक गांव के निवासी थे। बताया गया कि वह सुबह अपने खेत में पानी देखने गए थे, तभी खेत में पहले से गिरा 440 वोल्ट का बिजली का तार उनकी चपेट में आ गया। मृतक के चाचा गुरेलाल सिंह ने बताया कि संदीप खेत पर गए थे, जहां सीमेंट के बिजली पोल से जुड़ा 440 वोल्ट का तार जमीन पर गिरा हुआ था। अंधेरा और घास होने के कारण वह तार को देख नहीं सके और उसके संपर्क में आते ही करंट की चपेट में आ गए।

घटना की सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद तार को हटाकर संदीप को बाहर निकाला गया और आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। परिजनों के अनुसार, अस्पताल लाने के दौरान तक संदीप में हलचल महसूस हो रही थी, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके पिता कौशल किशोर सिंह का पहले ही कैंसर से निधन हो चुका है। परिवार में वृद्ध मां, पत्नी और लगभग 9–10 वर्ष का एक बेटा है। हादसे के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए गिरे हुए हाई वोल्टेज तार की समय पर मरम्मत नहीं होने को हादसे का कारण बताया। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।