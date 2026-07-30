रुदल सदा के एक बेटी की पहले भी पछहत्तर में डूबने से हो चुकी है मौत

चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम थाना क्षेत्र के पिपरा केशवनगर मुसहरी निवासी रुदल सदा की दो बेटियों की देहरादून में बरसाती नाले में डूबने की घटना की सूचना गुरुवार को मिलते ही पिपरा पंचायत अन्तर्गत केशवनगर मुसहरी में परिजनों में कोहराम मचा गया। घटना के बाद से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों ने बताया कि रुदल सदा देहरादून में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए देहरादून गया है। वह पिछले एक साल से पूरे परिवार के साथ वही रह रहा है। इसी दौरान उसकी दो बेटी सात वर्षीय लक्ष्मी कुमारी एवं तीन वर्षीया सोनाक्षी कुमारी की डूबने से मौत हो गई है।

परिजनों ने बताया कि रुदल सदा की एक और बेटी की कुछ साल पहले पछहत्तर बहियार स्थित कोसी नदी में डूबने से मौत हो चुकी है। अब एक बार फिर से दो बेटियों की डूबने से मौत हो गई है। रुदल सदा को फिलहाल मात्र अब एक शादीशुदा बेटी बची है। परिजनों ने यह भी बताया कि रुदल पिछले एक साल से घर नहंी आया है। पूरे परिवार के साथ वही रह रहा था। रुदल वहां दिहाड़ी का तथा उसकी पत्नी दूसरे के घर झाड़ू पोंछा का काम कर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। इधर पिपरा पंचायत की मुखिया रीना देवी, पूर्व मुखिया मनोज कुमार सिंह आदि ने घटना पर दुख जताते हुए बिहार व उत्तराखंड प्रशासन से मृतका के आश्रितों को आर्थिक सहायता की मांग की है।