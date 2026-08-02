तीन दिन बाद गंग नहर में मिला आदि का शव, मचा कोहराम

रोहटा थाना क्षेत्र के ग्राम जटपुरा गंगनहर में शुक्रवार को स्नान के दौरान डूबे 16 वर्षीय आदि सहरावत पुत्र यशपाल का शव रविवार सुबह पूठखास गंगनहर से बरामद हो गया। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के भेज दिया। शाम को आदि का शव गांव में पहुंचने पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताया गया कि शुक्रवार को आदि अपने साथियों के साथ जटपुरा गांव के सामने गंगनहर में नहाने गया था। इसी दौरान तेज बहाव में वह डूब गया।

घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन, गोताखोरों और स्थानीय लोगों ने लगातार तीन दिनों तक उसकी तलाश की। रविवार सुबह पूठखास गंगनहर में उसका शव मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आदि के परिवार की कहानी बेहद मार्मिक है। बताया जाता है कि कई वर्ष पहले उसकी मां अपने दो छोटे बेटों को छोड़कर मायके चली गई थी। इसके बाद आदि और उसके छोटे भाई का पालन-पोषण उनकी ताई मुन्नी देवी पत्नी पप्पू ने अपने सगे पुत्रों की तरह किया। सबसे दुखद बात यह है कि मुन्नी देवी पहले ही अपने इकलौते पुत्र को खो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने कभी आदि और उसके भाई को मां के स्नेह की कमी महसूस नहीं होने दी। अब आदि की असमय मौत ने परिवार को एक और गहरा सदमा दे दिया है। शव मिलने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण गंगनहर पर पहुंच गए। हर किसी की आंखें नम थीं और लोग शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते नजर आए। पूरे गांव में मातम का माहौल था।पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने गंगनहर में स्नान के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की मांग की है। वही शाम को आदि का शव गांव में आने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।