सिविल लाइंस के युवक की गुजरात में नदी में डूबने से मौत

रामपुर, संवाददाता। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अजीतपुर के युवक की गुजरात में नदी में डूबने से मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ गुजरात में मजदूरी कर रहा था। कार्य के बाद युवक नदी पर नहाने गया और गहरे पानी में डूब गया। बाद में पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से शव बाहर निकाला। वहीं, हादसे की सूचना जब अजीतपुर में रहने वाले परिजनों को मिली तो कोहराम मच गया। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अजीतपुर के मदीना मस्जिद निवासी अनवर हुसैन का बेटा वसीम मजदूरी करता था। काफी समय पहले वह मजदूरी के सिलसिले में गुजरात चला गया था।

जहां पर वह जनपद पाली में रहकर मजदूरी करता था। वहां पर उसके साथ कुछ स्थानीय मजदूर भी रहते थे। बताया जाता है कि बुधवार को वसीम अपने दोस्तों के साथ घर के पास से गुजर रही एक नदी में नहाने गया था। नहाते समय अचानक वसीम और उसका एक दोस्त गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। अन्य दोस्तों ने जब नजारा देखा तो बचाव के लिए शोर मचाया। जिस पर मौके पर भीड़ जमा हो गई। कुछ स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाने का प्रयास भी किया। लेकिन वह गहरे पानी में चले गए। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला गया। वहीं शिनाख्त करने के बाद पुलिस ने जब अजीतपुर में रहने वाले परिजनों को सूचना दी तो कोहराम मच गया।