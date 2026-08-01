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चारा लेने गई महिला की पानी में डूबने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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हस्तिनापुर क्षेत्र के मखदुमपुर गांव में चारा लेने गई एक महिला की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। महिला ने अपनी बेटी के साथ खेत में जाने के दौरान गहरे पानी में गिरकर अपनी जान खो दी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

चारा लेने गई महिला की पानी में डूबने से मौत

हस्तिनापुर क्षेत्र के मखदुमपुर गांव में चारा लेने गई महिला की गहरे पानी मे डूबने से मौत हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पीएम हेतु भेज दिया। मखदुमपुर गांव के जंगलों मे फिलहाल गंगा नदी व बारिश का पानी भरा हुआ है। शनिवार सुबह सोनम अपनी छह वर्षीय पुत्री के साथ खेत पर चारा काटने के लिए गई थी। परंतु रास्ते मे एक जगह गहरा पानी भरा हुआ था जिसमें वह डूब गई और उसकी मौत हो गई। मृतका की पुत्री दौड़ते हुए घर आई और घर पर पूरा वाकया बताया। इसके बाद परिजन खेत पर पहुंचे और पिता नरेश ने पुलिस को हादसे की सूचना दी।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष कमल शंकर त्रिवेदी का कहना है कि उक्त महिला को दौरे पड़ते थे‚ जिस कारण वह पानी में गिर गई और उसकी मौत हो गई।

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