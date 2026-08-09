स्कूल जाने की बात कह घर से निकला 9 वर्षीय अंकित, नदी में डूबने से मौत

बसंतराय प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर नदी के छोटी पुल के समीप शनिवार को नदी में डूबने से नौ वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान बाघाकोल गांव निवासी सोनू साह के पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है। अंकित उत्क्रमित कन्या विद्यालय बाघाकोल में पढ़ाई करता था। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया की अंकित शनिवार को घर से स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकला था। परिजनों के अनुसार स्कूल पहुंचने के बाद वह वहां से निकलकर सुंदर नदी के छोटी पुल के समीप नहाने चला गया। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और नदी में उसकी तलाश शुरू की। करीब 30 मिनट की खोजबीन के बाद अंकित का शव नदी से बरामद किया गया। उत्क्रमित कन्या विद्यालय बाघाकोल के प्रधानाध्यापक शीतलाल मुर्मू ने दूरभाष पर बातचीत में अंकित के शनिवार को स्कूल आने से इनकार किया। उनका कहना है की अंकित शनिवार को विद्यालय नहीं आया था।

मृतक की बहन का बयान

वहीं, मृतक की बहन का कहना है की अंकित स्कूल गया था और वहीं से निकलकर नदी में नहाने चला गया था। प्रधानाध्यापक और परिजन के अलग-अलग बयान से घटना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अंकित स्कूल पहुंचा था या नहीं और यदि पहुंचा था तो वह स्कूल से निकलकर नदी तक कैसे पहुंचा, यह जांच का विषय है। बताया गया की अंकित के पिता सोनू साह और उसकी मां दोनों भागलपुर में इलाज करा रहे हैं। इसी दौरान नौ वर्षीय बेटे की नदी में डूबने से मौत की खबर मिलने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना के बाद नदी किनारे स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है की स्कूल के आसपास नदी होने के कारण बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी के संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के इंतजाम कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।