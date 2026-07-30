असम में डूबे दूसरे युवक का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम
जलालगढ़ के डिग्घी पोखर निवासी 22 वर्षीय आकाश कुमार का शव बुधवार रात गांव पहुंचा, जिससे परिवार में शोक का माहौल छा गया। आकाश अपने दोस्तों के साथ रोजगार के लिए असम गया था, जहां वह ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करते समय डूब गया। मृतक के परिवार ने हिंदू रीति-रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया।
जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत चक पंचायत के डिग्घी पोखर वार्ड संख्या 10 निवासी 22 वर्षीय आकाश कुमार का शव बुधवार देर रात गांव पहुंचते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के विलाप से माहौल गमगीन हो गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार आकाश कुमार अपने दोस्तों राहुल और मनजीत कुमार के साथ रोजगार की तलाश में असम गया था। तीनों एलएंडटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माणाधीन पुल परियोजना में कार्यरत थे। रविवार को काम से अवकाश मिलने पर तीनों ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने गए। बताया जाता है कि नदी किनारे जेसीबी से मिट्टी कटाई के कारण गहरे गड्ढे बन गए थे।
स्नान के दौरान आकाश कुमार और राहुल गहरे पानी में डूब गए जबकि आकाश का छोटा भाई मनजीत कुमार किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। राहुल का शव पहले ही बरामद कर उसके घर भेज दिया गया था, लेकिन आकाश का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लगातार खोजबीन के बाद मंगलवार को ब्रह्मपुत्र नदी से उसका शव बरामद किया गया। आकाश की मौत की सूचना मिलते ही परिवार और गांव में मातम छा गया। बुधवार रात करीब एक बजे जब आकाश का शव उसके पैतृक गांव डिग्घी पोखर पहुंचा तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक की मां अंजली देवी बेटे का शव देखते ही बेहोश हो गईं, जबकि पिता विजय ततमा गहरे सदमे में नजर आए। परिवार के अन्य सदस्यों और ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। परिजनों ने रात में ही हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार आकाश का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। मृतक के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है और ग्रामीण परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं।यदि चाहें तो इसे दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान या प्रभात खबर की शैली में भी तैयार किया जा सकता है।
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