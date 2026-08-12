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कांवड़ लेने हरिद्वार गया युवक गंगा में डूबा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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हरिद्वार के हर की पौड़ी पर कावड़ लेने गए 22 वर्षीय जयवीर सैनी की गंगा में डूबने से मौत हो गई। सहेलियों के साथ स्नान करने के दौरान तेज बहाव में बह गए। गोताखोरों ने 10 घंटे की मेहनत के बाद 5 किलोमीटर दूर से शव बरामद किया। परिजनों में कोहराम मच गया।

कांवड़ लेने हरिद्वार गया युवक गंगा में डूबा, मौत

हरिद्वार से कावड़ लेने गया युवक हर की पौड़ी पर डूब गया। गोताखोरों ने 10 घंटे की मशक्कत के बाद 5 किलोमीटर दूर से युवक का शव बरामद किया। युवक के गंगा नदी में डूबने की सूचना घर पहुंची तो कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन शव लेने के लिए घटनास्थल को रवाना हो गए। घटना हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी गंगा नदी में हुई। अजीमनगर थाना क्षेत्र के हरदासपुर कोठरा गांव निवासी प्रेम सिंह का पुत्र जयवीर सैनी उम्र (22) वर्ष अपने साथियों के साथ तीन दिन पहले हरिद्वार से कावड़ लेने के लिए गया था। सोमवार सुबह सभी लोग हरिद्वार पहुंचकर जल लाने की तैयारी करने लगे।

सुबह करीब 10 बजे युवक हर की पौड़ी पर गंगा नदी में स्नान करने लगा। पानी का बहाव तेज होने के कारण युवक गंगा की धार में बह गया। पास खड़े अन्य साथियों ने माजरा देखा तो उनके होश उड़ गए। शोर मचाने पर गोताखोर युवक को तलाश करने लगे। हादसे की सूचना घर पहुंची तो कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। परिजनों के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने भी नदी किनारे किनारे युवक को तलाश किया। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद हर की पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर गोताखोरों ने मृतक युवक के सब को बरामद कर लिया। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाल कर परिजनों से पहचान कराई। परिजनों ने शव को देखा तो बदहवास हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद हरिद्वार पुलिस ने युवक के शव को परिजनों के हवाले कर दिया। मंगलवार देर शाम परिजन मृतक का शव घर लेकर पहुंचे तो कोहराम मच गया।

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