चालक ने पुलिस के सामने खुद को घायल किया
इटावा में एक पारिवारिक विवाद के बाद, ट्रक चालक अजय जाटव ने खुद को चाकू और ब्लेड से घायल कर लिया। घटना तब हुई जब उसकी पत्नी मायके जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अजय ने सड़क पर ड्रामा करते हुए आत्म-घाती हमला किया।
इटावा। इकदिल थाना क्षेत्र में बुधवार को पारिवारिक विवाद के बाद ट्रक चालक ने खुद को चाकू से घायल कर लिया। पत्नी मायके जा रही थी इसी बीच ये घटना हुई। मानिकपुर मोड़ के रहने वाले अजय जाटव ने बुधवार को अपने को चाकू व ब्लेड से घायल कर लिया। पत्नी रागिनी ने बताया कि उसका पति शराब पीकर घर आया और विवाद करने लगा। इससे नाराज होकर वह अपने मायके पिलखर जाने लगी। इसी दौरान उसने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को समझाने का प्रयास किया। पत्नी का आरोप है कि पुलिस के सामने ही अजय ने बीच सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा करते हुए अपने हाथों और गर्दन पर ब्लेड व चाकू से कई वार कर लिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
शाम करीब पांच बजे उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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