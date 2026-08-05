पति से विवाद के बाद एसीड पीकर महिला ने दी जान, पुलिस जांच शुरू
महिला की जान बचाने के लिए चार चिकित्सकों से कराया गया था इलाज, नहीं बची जान
बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेदपुर गांव में घरेलू विवाद के बाद पति से लड़ाई झगड़ा हो गयी। इसमें पत्नी ने शौचालय में रखा एसीड पी ली। इलाज के दौरान मंगलवार की शाम उनकी मौत हो गयी।
मौत की जानकारी
मृतका 25 वषीया स्मिता कुमारी थी। वह दीपक कुमार की पत्नी थी। मौत की खबर मिलते ही परिवार वाले सकते में आ गये। बुधवार की सुबह पुलिस ने सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।
परिजनों के बयान
मृतका के परिजनों ने बताया कि घर में किसी मामले को लेकर पति-पत्नी के बाद विवाद हो गया। उसके बाद दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गयी। पति के हाथों पिटाई से गुस्सायी पत्नी ने शौचालय में रखे एसीड को पी ली। उसके बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्हें इलाज के लिए चार चिकित्सकों के पास ले गये। लेकिन मंगलवार की रात इलाज के दौरान महिला की मौत हो गयी।
पुलिस की जांच
हालांकि पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतक के परिजन घटना की स्पष्ट जानकारी देने से बचते नजर आ रहे थे जैसे महिला के साथ कोई बड़ा अपराध के तहत उसकी हत्या कर दी गयी हो। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिनेदपुर गांव से किसी महिला के पोस्टमार्टम कराने की जानकारी पुलिस को नहीं दी गयी है। नगर थाने की पुलिस से जानकारी ली जा रही है।
अधेड़ मजदूर का शव
कोरिया गांव के एक मकई खेत से मिला अधेड़ मजदूर का शव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया गांव के समीप एक मकई के खेत से मंगलवार की शाम एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल् गयी। मृतक 50 वर्षीय विनोद पंडित था। वह कोरिया गांव निवासी स्व. राजेन्द्र पंडित का पुत्र था। घटना की सूचना पर पुलिस मकई खेत पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया।
मौके की प्रतिक्रिया
बुधवार को शव का पोस्टमार्टम् करा परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह मंगलवार की सुबह घर से यह कहकर निकला था कि तुम हमारा कपड़ा साफ करना। मजदूरी का बकाया राशि मांगने जा रहा हूं। दो घंटे बाद लौटूंगा। लेकिन शाम में एक मकई खेत में उनके शव मिलने की जानकारी मिली तो हमलोग गये व पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। हर बिंदुओं पर मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्टर:मनोज सहनी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें