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पति से विवाद के बाद एसीड पीकर महिला ने दी जान, पुलिस जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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महिला की जान बचाने के लिए चार चिकित्सकों से कराया गया था इलाज, नहीं बची जान

पति से विवाद के बाद एसीड पीकर महिला ने दी जान, पुलिस जांच शुरू

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेदपुर गांव में घरेलू विवाद के बाद पति से लड़ाई झगड़ा हो गयी। इसमें पत्नी ने शौचालय में रखा एसीड पी ली। इलाज के दौरान मंगलवार की शाम उनकी मौत हो गयी।

मौत की जानकारी

मृतका 25 वषीया स्मिता कुमारी थी। वह दीपक कुमार की पत्नी थी। मौत की खबर मिलते ही परिवार वाले सकते में आ गये। बुधवार की सुबह पुलिस ने सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।

परिजनों के बयान

मृतका के परिजनों ने बताया कि घर में किसी मामले को लेकर पति-पत्नी के बाद विवाद हो गया। उसके बाद दोनों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गयी। पति के हाथों पिटाई से गुस्सायी पत्नी ने शौचालय में रखे एसीड को पी ली। उसके बाद जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्हें इलाज के लिए चार चिकित्सकों के पास ले गये। लेकिन मंगलवार की रात इलाज के दौरान महिला की मौत हो गयी।

पुलिस की जांच

हालांकि पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतक के परिजन घटना की स्पष्ट जानकारी देने से बचते नजर आ रहे थे जैसे महिला के साथ कोई बड़ा अपराध के तहत उसकी हत्या कर दी गयी हो। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिनेदपुर गांव से किसी महिला के पोस्टमार्टम कराने की जानकारी पुलिस को नहीं दी गयी है। नगर थाने की पुलिस से जानकारी ली जा रही है।

अधेड़ मजदूर का शव

कोरिया गांव के एक मकई खेत से मिला अधेड़ मजदूर का शव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया गांव के समीप एक मकई के खेत से मंगलवार की शाम एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल् गयी। मृतक 50 वर्षीय विनोद पंडित था। वह कोरिया गांव निवासी स्व. राजेन्द्र पंडित का पुत्र था। घटना की सूचना पर पुलिस मकई खेत पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया।

मौके की प्रतिक्रिया

बुधवार को शव का पोस्टमार्टम् करा परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह मंगलवार की सुबह घर से यह कहकर निकला था कि तुम हमारा कपड़ा साफ करना। मजदूरी का बकाया राशि मांगने जा रहा हूं। दो घंटे बाद लौटूंगा। लेकिन शाम में एक मकई खेत में उनके शव मिलने की जानकारी मिली तो हमलोग गये व पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। हर बिंदुओं पर मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्टर:मनोज सहनी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या स्मिता कुमारी की मौत घरेलू विवाद के कारण हुई?
जी हाँ, स्मिता कुमारी की मौत घरेलू विवाद के बाद एसीड पीने से हुई।
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