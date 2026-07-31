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पेड़ से लटका मिला महिला का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र में एक महिला सुशीला (30) का शव पेड़ से लटका मिला। वह सुबह शौच के लिए गई थीं और वापस नहीं लौटीं। स्थानीय लोगों ने शव की पहचान की। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में आत्महत्या और अन्य संभावित कारणों पर विचार किया जा रहा है।

पेड़ से लटका मिला महिला का शव
पेड़ से लटका मिला महिला का शव

श्रावस्ती, संवाददाता। श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब परसिया राजा गांव के बाहर स्थित एक आम के बाग में एक महिला का शव पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम हर्रैया तराई के मजरा प्रतापबली पुरवा निवासी सुशीला (30) पत्नी घनश्याम शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे घर से शौच के लिए निकली थीं। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजन उनकी तलाश में जुट गए।

इसी दौरान भिनगा कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुर चौकी अंतर्गत ग्राम परसिया राजा स्थित आम के बाग में एक महिला का शव पेड़ से लटका होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों व परिजनों ने शव की पहचान सुशीला के रूप में की। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया,जबकि पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करते हुए विस्तृत जांच की। वहीं क्षेत्राधिकारी भिनगा भरत पासवान, कोतवाली प्रभारी विवेक राठौर तथा लक्ष्मनपुर पुलिस चौकी प्रभारी जितेंद्र राय ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का प्रतीत हो रहा है। पुलिस आत्महत्या व अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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