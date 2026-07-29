युवक का रेललाइन किनारे शव मिला
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
मोतीपुर के चक्की जमालाबाद निवासी रामबली सहनी (28) का शव मध्यप्रदेश के जबलपुर में रेललाइन के किनारे मिला। परिजनों में चीख-पुकार मच गई, खासकर उसकी पत्नी आरती कुमारी का हाल बेहाल है। परिजनों ने ठेकेदार गणेश सहनी पर हत्या का आरोप लगाया है।
मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना क्षेत्र के चक्की जमालाबाद निवासी रामबली सहनी (28) का मध्यप्रदेश के जबलपुर में रेललाइन किनारे शव मिला। बुधवार को शव के गांव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। रामबली की पत्नी आरती कुमारी का रो-रो कर बुरा हाल है। बड़े भाई विशुन सहनी ने बताया कि रामबली सहनी पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाने क्षेत्र के महम्मदपुर मझौलिया निवासी गणेश सहनी के साथ जबलपुर में सरिया का काम करता था। रामबली 14 जून को ठेकेदार गणेश के साथ जबलपुर गया था। उसने ठेकेदार पर भाई की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है।
जबलपुर पुलिस ने रेलवे ट्रैक से शव बरामद किया था। रामबली चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उसे एक पुत्र है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंRamnath Prasad
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।