युवक का रेललाइन किनारे शव मिला

मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना क्षेत्र के चक्की जमालाबाद निवासी रामबली सहनी (28) का मध्यप्रदेश के जबलपुर में रेललाइन किनारे शव मिला। बुधवार को शव के गांव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। रामबली की पत्नी आरती कुमारी का रो-रो कर बुरा हाल है। बड़े भाई विशुन सहनी ने बताया कि रामबली सहनी पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाने क्षेत्र के महम्मदपुर मझौलिया निवासी गणेश सहनी के साथ जबलपुर में सरिया का काम करता था। रामबली 14 जून को ठेकेदार गणेश के साथ जबलपुर गया था। उसने ठेकेदार पर भाई की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है।