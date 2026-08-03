अधजली युवती की लाश बरामदगी में केस

मनहरवा गांव में शनिवार रात को अधजली युवती की लाश बरामद हुई है। युवती का अंतिम संस्कार कर रहे लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से भाग गए। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है।

लदनियां। थाना क्षेत्र के मनहरवा गांव में शनिवार देर रात अधजली युवती की लाश बरामद होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला उस समय सामने आया था जब कुछ लोग युवती का अंतिम संस्कार कर रहे थे और पुलिस के पहुंचने से पहले मौके से फरार हो गए। थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर मुकुल रंजन कुमार सिंह ने बताया कि गांव के चौकीदार के बयान पर सोमवार को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस की जांच पुलिस के अनुसार, शनिवार देर रात सूचना मिली थी कि मनहरवा गांव के बधार में नदी किनारे एक युवती के शव को जलाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की आहट मिलते ही वहां मौजूद लोग फरार हो गए। पुलिस ने जलती चिता से शव को बाहर निकाला, तब तक शव आधा जल चुका था। मृतका गांव निवासी रामशोभित सिंह की पुत्री थी। घटनास्थल पर मधुबनी से एफएसएल टीम पहुंची और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवती ने कथित रूप से कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया था। हालांकि, पुलिस ने मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और पोस्टमार्टम तथा एफएसएल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

परिवार की स्थिति घटना के समय मृतका के पिता रामशोभित सिंह बाबाधाम गए हुए थे। सूचना मिलने के बाद वे बीच रास्ते से वापस घर लौट आए। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।