तीन दिन से लापता बालक का पोखरी में उतराया मिला शव
आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सिकठी गांव में तीन दिन से लापता पांच वर्षीय बालक मु. आरिज का शव रविवार को पास के पोखरे में मिला। परिवार ने बच्चे की तलाश की थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी।
आजमगढ़, संवाददाता। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सिकठी गांव में तीन दिन से लापता बालक का रविवार की सुबह गांव के पास पोखरी में उतराया शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सिकठी गांव निवासी बहाऊद्दीन का पांच वर्षीय पुत्र मु. आरिज शुक्रवार की दोपहर में घर के पास खेल रहा था। परिजनों का कहना है कि इसके बाद वह लापता हो गया। परिवार के लोग नमाज पढ़ कर आए तो जानकारी हुई।
वे बालक को तलाश करने लगे। परिजनों ने आस-पास के गांव में भी तलाश की, लेकिन बालक का कुछ पता नहीं चला। थक हारकर उन्होंने मुबारकपुर थाना में गुमशुदगी की तहरीर दी। गांव के लोग रविवार की सुबह घर से करीब 400 मीटर दूर पोखरी के किनारे गए थे। बालक का पोखरी में उतराया हुआ शव देख सन्न रह गए। तीन से लापता बालक का शव मिलने पर गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। गांव के लोगों ने शव को पोखरी से बाहर निकाला। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की।
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