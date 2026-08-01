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नहर में मिले किशोरी के शव की हुई शिनाख्त, एक दिन पहले हुई थी लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा में निचली गंग नहर में एक किशोरी का शव मिला, जिसकी पहचान 17 वर्षीय निधि के रूप में हुई है। निधि फिरोजाबाद की निवासी थी और पिछले 10 वर्षों से अपने चाचा-चाची के पास रह रही थी। वह 30 जुलाई को घर से निकली थी, जिसके बाद से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे।

नहर में मिले किशोरी के शव की हुई शिनाख्त, एक दिन पहले हुई थी लापता

इटावा। इकदिल थाना जाधौपुर गांव के बाहर से निकली निचली गंग नहर में मिले किशोरी के शव की शिनाख्त हो गई है। किशोरी फिरोजाबाद की रहने वाली थी। पनपास निचली गंग नहर में मिले अज्ञात किशोरी के शव की पहचान शनिवार को 17 वर्षीय निधि के रूप में हुई। वह फिरोजाबाद जिले के फरेह थाना क्षेत्र के रेहना गांव निवासी सुखवीर की पुत्री थी। पहचान होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।शुक्रवार शाम नहर पुल के पिलर में फंसा एक किशोरी का शव गांव वालों ने देखा था। पुलिस ने दो घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।

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पहचान के लिए पुलिस ने युवती के कपड़ों और हुलिये की जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी थी। शनिवार सुबह शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर अहीर निवासी रामभरत ने शव की पहचान अपनी भांजी निधि के रूप में की। उन्होंने बताया कि निधि पिछले करीब 10 वर्षों से उनके घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। 30 जुलाई को किसी बात से नाराज होकर वह घर से निकल गई थी और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। सीओ सिटी अवनीश कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।

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