Bulandsehar News: संदिग्ध परिस्थितियों में मिला किशोरी का शव
Bulandsehar News: संदिग्ध परिस्थितियों में मिला किशोरी का शव
Bulandsehar News: कोतवाली क्षेत्र के वैर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार शाम किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। किशोरी के शव की पहचान चोला क्षेत्र के गांव निठारी निवासी राजकुमार उर्फ राजू की 13 वर्षीय पुत्री मनीषा के रूप में हुई। शनिवार शाम वैर रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के पास किशोरी का शव मिलने से सनसनी फ़ैल गई। आसपास ने लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला जीआरपी का होने का अंदेशा जताया। जांच के बाद मामला कोतवाली पुलिस क्षेत्र का होने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की।
मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। किशोरी का पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। किशोरी के सिर में मामूली चोटें बताई जाती है। सीओ दीपक कुमार ने घटनास्थल पहुंचकर जानकारी ली। कोतवाली प्रभारी सुदेश कुमार ने बताया कि किशोरी के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारण का पता चलेगा। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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