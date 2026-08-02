अवसाद में महिला ने लगाई फांसी
लखनऊ में उन्नाव के मुकेश आर्य की पत्नी रेनू (43) ने आत्महत्या कर ली। रेनू अवसाद से ग्रसित थीं और इलाज चल रहा था। दूसरी घटना में, मोहनलालगंज में युवक मनोज (35) का शव मिला। वह शराब पीने का आदी था और पिछले शुक्रवार से लापता था। शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
लखनऊ। उन्नाव सोहरामऊ के मुकेश आर्य की पत्नी रेनू (43) ने सरोजनी नगर के शांति नगर स्थित किराए के मकान में फांसी लगाकर जान दे दी। मुकेश के साथ बेटा हर्ष भी रहता है। धोबी मुकेश ने पुलिस को बताया कि पत्नी काफी समय से अवसाद में चल रही थी। उसका इलाज भी चल रहा था। मुकेश सोहरामऊ गए थे। उसी दौरान कमरा बंद करके दुपट्टे से पंखे के सहारे फांसी लगा ली। फंदे से उतारकर रेनू को ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। -------------मैदान में युवक का शव मिलालखनऊ। मोहनलालगंज ज्योति नगर कॉलोनी के मनोज (35) का शव शांति अस्पताल से 100 मीटर दूर खुले मैदान में पड़ा मिला है।
पत्नी मन्नू कुमारी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार दिन से मनोज लापता था। वह शराब पीने का आदी था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराया है। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं।
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