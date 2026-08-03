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बुलंदशहर: ट्रेन से कटकर युवक-युवती की मौत, प्रेम प्रसंग में जान देने की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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बुलंदशहर में स्याना के एक युवक और युवती की दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दोनों परिवारों में शोक का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह आत्मघाती कदम प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बुलंदशहर: ट्रेन से कटकर युवक-युवती की मौत, प्रेम प्रसंग में जान देने की आशंका
बुलंदशहर: ट्रेन से कटकर युवक-युवती की मौत, प्रेम प्रसंग में जान देने की आशंका

बुलंदशहर। स्याना के एक युवक और युवती की दिल्ली स्थित निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने और आत्मघाती कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला पट्टी डहर निवासी 21 वर्षीय सागर एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। बताया कि वह रविवार रात अचानक घर से चला गया था। इसी दौरान नगर के एक अन्य मोहल्ले की रहने वाली युवती भी घर से बिना बताए चली गई।

सोमवार को दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर दोनों की मौत होने की सूचना स्याना पुलिस को दी। बताया जाता है कि युवक-युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी है। स्याना पुलिस ने घटना की सूचना युवक-युवती के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। घटना के बाद दोनों परिवारों में शोक का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि प्रारंभिक स्तर पर प्रेम प्रसंग के चलते दोनों द्वारा यह कदम उठाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है।

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