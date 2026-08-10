खगड़िया : अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

खगड़िया : अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
कुणाल कुमार की रिपोर्ट खगड़िया। एक प्रतिनिधि जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत उसराहा पुल
कुणाल कुमार की रिपोर्ट खगड़िया। एक प्रतिनिधि
जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत उसराहा पुल के पासरविवार की देर रात कांवरिया की सेवा करने के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। वहीं स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया। जहां सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
मृतकों की पहचान
मृतकों की पहचान जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर गांव निवासी रामधारी सिंह के 18 वर्षीय पुत्र लव कुश कुमार तथा पौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोरा गांव निवासी अनिल यादव के 23 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक कांवरिया की सेवा करने के दौरान सड़क किनारे मौजूद थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही चौथम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। दोनों युवकों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इधर चौघम थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है।
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