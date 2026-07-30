खेत में करंट से झुलसकर दो किसानों की मौत

झांसी (चिरगांव)। चिरगांव क्षेत्र के गांव जरियाई में सिंचाई के लिए मोटर चालू करते वक्त करंट से झुलसकर दो किसानों की मौत हो गई। देर रात जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। खेत में आकर देखा तो दोनों के शव तार से चिपके धान में पड़े थे। गांव बिराहटा निवासी 26 वर्षीय बृजेश दांगी और 55 वर्षीय कल्लू पाल किसान थे। दोनों आसपास रहते थे और जोत (शामिल) में गांव जरियाई में खेती करते थे। बुधवार सुबह दोनों धान के खेत में पानी लगाने की कहकर गए थे। फिर लौटकर नहीं आए। दोनों धान की क्यारी में पानी लगा रहे थे।

तभी अचानक मोटर बंद हो गई। दोनों खराबी दूर करने के लिए तार चेक करने लगे। इसी बीच बिजली आपूर्ति चालू हो गई। इससे दोनों को बिजली का जोरदार झटका लगा। करंट इतना तेज था कि बृजेश और कल्लू गंभीर रूप से झुलसकर पानी भरे खेत में गिर गए। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ऊंची-ऊंची धान लगी होने से किसी को घटना की जानकारी नहीं हुई। आधी रात जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई। गांव के ईश्वर दयाल ने बताया कि बार-बार उन्हें फोन लगाया, लेकिन वह रिसीव नहीं हुआ। जब उन्हें तलाशते खेत पर पहुंचे तो दोनों के शव आसपास पड़े थे। सूचना पर चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल राठौर, एसएसआई आनंद सिंह, उपनिरीक्षक सिद्धनाथ, अशोक यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।