Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेत में करंट से झुलसकर दो किसानों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
Follow us on Google News
share

झांसी के चिरगांव क्षेत्र के गांव जरियाई में दो किसानों की करंट लगने से मौत हो गई। दोनों किसान बृजेश दांगी और कल्लू पाल धान के खेत में मोटर चालू करते समय करंट का शिकार बने। घटना की जानकारी देर रात तब हुई जब परिवार ने उनकी तलाश की। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

खेत में करंट से झुलसकर दो किसानों की मौत

झांसी (चिरगांव)। चिरगांव क्षेत्र के गांव जरियाई में सिंचाई के लिए मोटर चालू करते वक्त करंट से झुलसकर दो किसानों की मौत हो गई। देर रात जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। खेत में आकर देखा तो दोनों के शव तार से चिपके धान में पड़े थे। गांव बिराहटा निवासी 26 वर्षीय बृजेश दांगी और 55 वर्षीय कल्लू पाल किसान थे। दोनों आसपास रहते थे और जोत (शामिल) में गांव जरियाई में खेती करते थे। बुधवार सुबह दोनों धान के खेत में पानी लगाने की कहकर गए थे। फिर लौटकर नहीं आए। दोनों धान की क्यारी में पानी लगा रहे थे।

तभी अचानक मोटर बंद हो गई। दोनों खराबी दूर करने के लिए तार चेक करने लगे। इसी बीच बिजली आपूर्ति चालू हो गई। इससे दोनों को बिजली का जोरदार झटका लगा। करंट इतना तेज था कि बृजेश और कल्लू गंभीर रूप से झुलसकर पानी भरे खेत में गिर गए। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ऊंची-ऊंची धान लगी होने से किसी को घटना की जानकारी नहीं हुई। आधी रात जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई। गांव के ईश्वर दयाल ने बताया कि बार-बार उन्हें फोन लगाया, लेकिन वह रिसीव नहीं हुआ। जब उन्हें तलाशते खेत पर पहुंचे तो दोनों के शव आसपास पड़े थे। सूचना पर चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल राठौर, एसएसआई आनंद सिंह, उपनिरीक्षक सिद्धनाथ, अशोक यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।