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रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का क्षत-विक्षत शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर के टेकुआटार डीह टोला निवासी 30 वर्षीय संतोष मद्धेशिया का शव मंगलवार को खोठही क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत मिला। संतोष परिवार का भरण-पोषण करने के लिए ठेला चलाता था। उसकी असमय मृत्यु से परिवार पर गहरा संकट आ गया है। पत्नी और तीन छोटे बच्चों का बुरा हाल है।

रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का क्षत-विक्षत शव
रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का क्षत-विक्षत शव

कुशीनगर। निज संवाददाता रामकोला थाना क्षेत्र के टेकुआटार डीह टोला निवासी युवक का शव मंगलवार को सुबह खोठही क्षेत्र के मिश्रौली ढाला के समीप रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।क्षेत्र के टेकुआटार डीह टोला निवासी 30 वर्षीय संतोष मद्धेशिया पुत्र स्वर्गीय मोहन मद्धेशिया का शव मंगलवार की सुबह खोठही क्षेत्र के मिश्रौली ढाला के समीप रेलवे लाइन पर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। सिर, हाथ, पैर समेत शरीर के कई हिस्से अलग-अलग पड़े थे। पुलिस ने सभी अंगों को एकत्र कर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की।बताया

जाता है कि संतोष अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए मिश्रौली क्षेत्र में रहकर ठेला चलाता था। वह जलेबी और समोसा बेचने के साथ-साथ गांव-गांव घूमकर लोगों के घरों से कबाड़ खरीदने का भी काम करता था। इसी मेहनत-मजदूरी से वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। संतोष की असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है।घटना की सूचना मिलते ही पत्नी रंजू देवी बदहवास हो गई। संतोष अपने पीछे 12 वर्षीय पुत्र शिवम, 9 वर्षीय पुत्र डीएम और 8 वर्षीय पुत्री अंशिका को छोड़ गया है।

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