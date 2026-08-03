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रांची के डैम में डूबने से मीरगंज के युवक की गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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सूरत में काम करने वाले 30 वर्षीय अंकुर कुमार सिंह की रांची में एक डैम में डूबने से मौत हो गई। पिकनिक मनाने पहुंचे अंकुर के शव को सोमवार की रात गांव लाए जाने की संभावना है। घटना से परिजनों और गाँव में कोहराम मच गया है।

रांची के डैम में डूबने से मीरगंज के युवक की गई जान

सूरत की किसी कंपनी में करता था काम, पटना आने पर चला गया पिकनिक मनाने शव लाने के लिए परिजन गए रांची, आधी रात में शव लेकर पहुंचने की है संभावना (पेज तीन) भगवानपुर, एक संवाददाता। स्थानीय थाना क्षेत्र के मीरगंज गांव के एक युवक की मौत झारखंड की राजधान रांची में स्थित एक डैम में डूबने से हो गई। मृतक 30 वर्षीय अंकुर कुमार सिंह भगवानपुर थाना क्षेत्र के मीरगंज निवासी नागेंद्र सिंह का पुत्र था। मृतक के शव को सोमवार की देर रात गांव में लाए जाने की संभावना है। इस घटना की सूचना मिलते ही घर-परिवार में कोहराम मच गया। महिलाएं दहाड़ मारकर रोने लगीं। उनकी आवाज सुनकर गांव की महिलाएं उन्हें ढांढस बंधाने उनके घर पहुंचीं। गांव व परिवार के लोग शव का अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए।

गाँव के लोग शोक में

भगवानपुर थाना क्षेत्र के धरचोली गांव के ठाकुर सिंह ने बताया कि अंकुर गुजरात के सूरत में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह वहीं की किसी कंपनी में काम करता था। वह अपने कंपनी के साथियों के साथ दो-तीन दिन पहले पटना आया था। वहां से वह वह अपने तीन-चार दोस्तों के साथ झारखंड के रांची के एक डैम के पास पिकनिक मनाने गया था। उन्होंने बताया कि वह नहाने के दौरान डैम में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर मृतक के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के लोग भी शोक में डूब गए। ग्रामीणों ने बताया कि मृत युवक के शव को लाने के लिए ग्रामीण झारखंड गए हुए हैं। उसका शव सोमवार की आधी रात गांव में पहुंचने की उम्मीद है。

प्रश्न और उत्तर

अंकुर कुमार सिंह की उम्र क्या थी?
30 वर्षीय अंकुर कुमार सिंह भगवानपुर थाना क्षेत्र के मीरगंज निवासी नागेंद्र सिंह का पुत्र था।
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