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मुंबई से घर लौट रहे युवक की फिरोजाबाद में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। कप्तानगंज ब्लॉक के पोखरा गांव निवासी युवक की मुंबई से घर

मुंबई से घर लौट रहे युवक की फिरोजाबाद में मौत

बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। कप्तानगंज ब्लॉक के पोखरा गांव निवासी युवक की मुंबई से घर लौटते समय टूंडला-फिरोजाबाद में मौत हो गई। शव की पहचान फूलचंद निषाद के रूप में हुई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन फिरोजाबाद के लिए रवाना हो गए।फूलचंद मुंबई में मजदूरी करते थे। घर लौटने से पहले उन्होंने फोन पर अपनी डेढ़ साल की बेटी अदिति से बात की थी। परिजनों के मुताबिक, उन्होंने बेटी से कहा था, ‘बेटी, मैं घर आ रहा हूं।’ यह उनकी बेटी से आखिरी बातचीत थी। परिवार करीब छह दिन से उनके घर लौटने का इंतजार कर रहा था।

हर फोन की घंटी पर परिजनों को उनके आने या मिलने की उम्मीद रहती थी, लेकिन उनकी मौत की खबर पहुंची। घास-फूस के छोटे से घर में रहने वाले परिवार में फूलचंद कमाने वाले सदस्यों में से एक थे। फूलचंद चार भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। बड़े भाई प्रदीप मुंबई में मजदूरी करते हैं, जबकि दूसरे भाई अनिल और सबसे छोटे छागुर गांव में रहकर मजदूरी करते हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। फूलचंद के लापता होने के बाद परिजन गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचे थे। बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद उन्हें शव मिलने की सूचना मिली। सी-प्लान एप और थाना प्रभारी नगर, बस्ती के माध्यम से पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। फूलचंद की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।

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