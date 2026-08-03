Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में ट्रेन से कटकर युवक-युवती की मौत, प्रेम प्रसंग की चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

दिल्ली में ट्रेन से कटकर युवक-युवती की मौत, प्रेम प्रसंग की चर्चा

दिल्ली में ट्रेन से कटकर युवक-युवती की मौत, प्रेम प्रसंग की चर्चा
दिल्ली में ट्रेन से कटकर युवक-युवती की मौत, प्रेम प्रसंग की चर्चा

स्याना नगर के एक युवक और युवती की दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। सोमवार को पूरे क्षेत्र में इस घटना की चर्चा रही। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है, हालांकि घटना के कारणों की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घर से निकले, फिर नहीं लौटे

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बड़ा हादसा! ट्रेन के आगे कूदकर युवक-युवती ने दी जान, पटरियों पर पड़ी मिली लाशें

जानकारी के अनुसार

जानकारी के अनुसार स्याना नगर के मोहल्ला पट्टी डहर निवासी 23 वर्षीय सागर रविवार रात अचानक घर से चला गया था। इसी दौरान नगर के मोहल्ला अंबेडकर गली की शिवानी 21 वर्षीय घर से बिना बताए चली गई। सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव मिले हैं। इसके बाद परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

ये भी पढ़ें:बुलंदशहर: ट्रेन से कटकर युवक-युवती की मौत, प्रेम प्रसंग में जान देने की आशंका

हादसे की सूचना मिलते ही मचा कोहराम

दिल्ली पुलिस से हादसे की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना मिलते ही रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग और परिचित सांत्वना देने के लिए घर पहुंचने लगे। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में घटना की खबर फैल गई और शोक का माहौल बन गया।

सागर के पिता करते हैं टंकी फिटिंग का कार्य

मोहल्ला पट्टी डहर निवासी सागर के पिता टंकी फिटिंग का कार्य कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सागर चार भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर था। परिवार में उससे बड़ा भाई मनीष, तनु और एक अन्य छोटी बहन है। सागर एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था और अपनी नौकरी के साथ परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में भी सहयोग करता था। वहीं, देर शाम सागर का शव पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई।

भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी शिवानी

मृतका शिवानी अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके परिवार में उससे छोटी बहन और एक छोटा भाई है। भाई मजदूरी कर परिवार की आर्थिक मदद करता है, जबकि पिता कलवा भी मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। शिवानी ने नगर के इंदिरा गांधी कन्या इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की थी। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

प्रेम प्रसंग की चर्चा

युवक-युवती की ट्रेन से कटकर मौत के बाद नगर में प्रेम प्रसंग की चर्चा होने लगी।

कोट--

प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है। हालांकि आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के असली कारणों पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।

-रामनारायण सिंह, कोतवाली प्रभारी स्याना

------------

सामान्य प्रश्न

इस घटना में युवाओं के शव कहां मिले?
यूवकों के शव हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिले।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Bulandsehar Latest News Death अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।