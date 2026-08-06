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अन्ना मवेशियों से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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हमीरपुर में एक युवक की बाइक अन्ना मवेशियों के झुंड से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। महेंद्र पाल, जो इंदौर में काम करता था, अपने गांव लौट रहा था। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दे दी। वह दो बेटियों का पिता था।

अन्ना मवेशियों से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

हमीरपुर। हमीरपुर-कालपी स्टेट हाईवे पर बुधवार की देर रात सदर कोतवाली के शीतलपुर गांव के पास अन्ना मवेशियों के झुंड से टकराकर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के सजेहरा गांव निवासी 32 वर्षीय महेंद्र पाल पुत्र राजबहादुर बुधवार की रात नौ बजे के आसपास सुमेरपुर से अपने गांव लौट रहा था। सदर कोतवाली के शीतलपुर गांव के पास स्टेट हाईवे पर अन्ना मवेशियों के झुंड से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। सिर में गहरी चोट लगने से महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। रात में ही परिजनों को सूचना भी दे दी गई थी। महेंद्र अपने पीछे दो पुत्रियों मांडवी और साक्षी सहित परिजनों को बिलखता छोड़ गया है। महेंद्र इंदौर में किसी फैक्ट्री में काम करता था। दो दिन पहले ही अपने गांव लौटा था।

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