धान का रोपा ठीक करते समय महिला को सांप ने डसा, मौत से परिवार में मचा कोहराम

भरथना,संवाददाता। क्षेत्र के ग्राम घमुरिया में गुरुवार देर शाम धान का रोपा ठीक करने खेत गई एक महिला की सांप के डसने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार के साथ कोहराम मच गया। ग्राम घमुरिया निवासी राम मूर्ति 55 वर्ष पत्नी अनंत राम शाक्य गुरुवार शाम घर से खेत पर धान का रोпа ठीक करने के लिए निकली थीं। परिजनों के अनुसार तीन दिन पहले खेत में मजदूरों से धान की रोपाई कराई गई थी, लेकिन रोपा सही तरीके से नहीं होने के कारण वह पिछले तीन दिनों से प्रतिदिन शाम को खेत पर जाकर उसे ठीक कर रही थीं।

घटनास्थल की जानकारी

बताया गया कि शाम करीब सात बजे पड़ोसी किसान अपने खेतों से काम समाप्त कर घर लौट रहे थे। उन्होंने राम मूर्ति से भी घर चलने के लिए कहा, लेकिन महिला ने थोड़ी देर और काम करने की बात कहकर खेत में ही रुकने की बात कही। इसी बीच उन्हें सांप ने डस लिया। करीब रात आठ बजे जब ग्रामीण दोबारा खेतों की ओर पहुंचे तो उन्होंने राम मूर्ति को पानी भरे धान के खेत में अचेत अवस्था में पड़ा देखा। जिसके बाद जानकारी हुई कि उन्हें जहरीले सांप ने डस लिया। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन में एम्बुलेंस की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर भरथना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के तीन पुत्र ब्रजेश कुमार, संजीव कुमार और नीलेश कुमार हैं। ब्रजेश और संजीव विवाहित हैं तथा तीनों पुत्र राजस्थान में रहकर नौकरी करते हैं। गांव में केवल पति-पत्नी ही रहते थे। पति अनंत राम शाक्य गांव में एक छोटी-सी दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। पत्नी की मौत की खबर सुनते ही पति बदहवास हो गए। वहीं, घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।