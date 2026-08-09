गुल मंजन समझकर जहरीला पदार्थ निगलने से नेत्रहीन युवती की मौत
अचलगंज के शोभाखेड़ा गांव में 27 वर्षीय बीनू ने कीटनाशक को गलती से गुल मंजन समझकर निगल लिया। इलाज में मौत होने से परिवार में कोहराम। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि मौत जहर निगलने के कारण हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया।
अचलगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के शोभाखेड़ा गांव में शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगलने से युवती की इलाज दौरान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक युवती ने गेहूं में डालने वाला कीटनाशक को गुल मंजन समझकर निगल लिया था। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। शोभाखेड़ा गांव की रहने वाली 27 वर्षीय बीनू पुत्री स्व. रामफूल तीन बहनों में सबसे छोटी थी। परिजनों ने बताया कि बीनू नेत्रहीन थी। शुक्रवार देर रात उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ गलती से गुल मंजन समझकर निगल लिया। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों को घटना की जानकारी हुई। परिजन तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उपचार शुरू किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। शनिवार सुबह उपचार दौरान बीनू ने दम तोड़ दिया। युवती की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार दोपहर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर निगलने से मौत की पुष्टि हुई है। डॉक्टर ने जांच के लिए विसरा सुरक्षित कराया है.
जहरीला पदार्थ समझने में हुई भूल
परिजनों के मुताबिक घर में रखे जहरीले पदार्थ को बीनू ने गुल मंजन समझ लिया और उसे निगल लिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि जहरीला पदार्थ किस प्रकार का था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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