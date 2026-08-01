चेन्नई में मधुबन के युवक की मौत से घर में कोहराम
मधुबन के मलाही टोला गांव के निवासी सुभाष मांझी की चेन्नई में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह पिछले पांच वर्षों से वहां काम कर रहा था और परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी असामयिक मौत से परिवार में शोक का माहौल है और आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो गया है।
मधुबन,एसं। गड़हिया थाना क्षेत्र की संवगिया पंचायत के मलाही टोला गांव निवासी तिलक मांझी के 25 वर्षीय पुत्र सुभाष मांझी की चेन्नई में ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना शुक्रवार को गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। माता-पिता सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जाता है कि सुभाष मांझी पिछले पांच-छह वर्षों से चेन्नई स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने में सहयोग करता था। वह घर से वापस काम पर जाने के लिए चेन्नई पहुंचा था। गुरुवार को चेन्नई रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन पार करने के दौरान वह मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
मृतक सात भाइयों में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता तिलक मांझी स्थानीय बाजार में मछली बेचकर परिवार का गुजर-बसर करते हैं। सुभाष की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर इस परिवार के सामने अब जीविकोपार्जन की भी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। गांव में शोक का माहौल है तथा ग्रामीण परिजनों को ढांढस बंधाने में जुटे हैं।
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